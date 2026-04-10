ユーロ買い、「ウクライナ大統領側近、プーチン氏と合意に近づいているとみている」＝ロンドン為替 「ウクライナ大統領側近、プーチン氏と合意に近づいているとみている」とのニュースヘッドラインが流れている。これを受けて、ユーロ買い反応が広がっている。ユーロドルは高値を1.1711レベルに、ユーロ円は186.44レベルに更新。 EUR/USD1.1707EUR/JPY186.40EUR/GBP0