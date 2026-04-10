基本計画が遅れている高知県民体育館の再整備について、茺田知事は「アリーナ機能を重視していた方向から、社会体育施設をベースとした方向に固まってきている」との認識を示しました。4月10日に開かれた定例会見で、高知県の茺田知事は県民体育館の再整備について、プロスポーツなどの興行を行う「アリーナ機能を重視する方向性」から、一般の利用を想定した公共のスポーツ施設である