ユーロ圏１０年債利回り格差仏６５、伊７９ｂｐ前日並みの水準 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%） ドイツ3.035 フランス3.681（+65） イタリア3.822（+79） スペイン3.495（+46） オランダ3.159（+12） ギリシャ3.786（+75） ポルトガル3.443（+41） ベルギー3.598（+56） オーストリア3.326（+29） アイルランド