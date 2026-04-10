特殊詐欺が相次いでいます。2026年1月から4月にかけて、SNS型投資詐欺や架空料金請求詐欺で高知市の男性と吾川郡の女性がそれぞれ約2100万円と300万円をだまし取られました。高知県警によりますと、2026年1月、高知市の70代の男性がスマートフォンで投資に関する記事を閲覧し、銀行の頭取のアシスタントをかたる者とコミュニケーションアプリでやりとりを始めました。男性は指示を受けてアプリをインストールし