高知市立の小中学校は2026年度から、4月10日が始業式と入学式となり各学校で子どもたちの元気な声が響きました。高知市は児童生徒の受け入れ準備のため、2026年度から新年度のスタートを4月10日とし、午前中は各学校で始業式がおこなわれました。このうち土佐山学舎では児童生徒が新しく着任した先生と対面しました。式の後、進級した児童たちは新しい教室で、担任の先生から真新しい教科書をもらって、嬉しそうに手に取って