渇水が続く愛知県の東三河。ここ数日の雨を受け、豊川用水の節水対策が緩和されました。 【写真を見る】ダムの貯水回復で豊川用水の節水率10％緩和も… ｢佐久間ダム導水など 緊急対策の活用を｣ 中部地方整備局に要望書提出 （岩月秀樹カメラマン4月8日）「愛知県新城市の宇連ダムです。上空から見ると水かさが増えているのがわかります」 愛知県の東三河の5つ市に水を供給する豊川用水では、水源の宇連ダムが3月17日に貯水率0