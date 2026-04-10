記者会見に臨む中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京4月10日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は10日の記者会見で、米下院中国特別委員会がこのほど、公式サイト上にいわゆる「内部告発」用のメールアドレスを掲載し、米国内の研究者や科学者、大学教職員に対し、中国の国防および産業基盤に関連する機関との研究協力について積極的に通報するよう呼びかけたとの報道を巡り、米国の措置は常軌を逸し