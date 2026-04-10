日韓の女性5人組「ILLIT（アイリット）」のWONHEE（18）が10日、都内で、コスメブランド「rom＆nd」の新商品発表会に出席した。「ロムアンド商事」の課長として、メガネをかけたビジネスルックで登場。「コスメを愛する代表として、ロムアンドのすばらしい商品についてもっともっと広めていけるように頑張りたい」と意気込んだ。また「私がアイドルとしてオススメさせていただくベストな組み合わせは、ジューシーラスティン