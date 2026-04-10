アイドルグループ『FRUITS ZIPPER』 が4月10日、デビュー4周年を迎えたことをグループの公式Xで発表しました。メンバーそれぞれが自身のXを更新し、4年間の歩みと思いを綴っています。【写真を見る】【FRUITS ZIPPER】4月10日はデビュー4周年記念日メンバーがコメント「なんか幸せな4年間でした」仲川瑠夏さんは「長いようで短い4年、今までの努力がこんなにもたくさんの夢を叶えることができて、カワラボも大きくなって、なんか