高市総理はきょう、かねてから大ファンと公言する伝説のロックバンド「DEEP PURPLE」のメンバーと面会しました。喜びのあまり「あなたは私の神様」といった“高市節”も飛び出しました。高市総理「日本へようこそ。DEEP PURPLEがここにいるなんて信じられない」DEEP PURPLE ドラマーイアン・ペイスさん（77）「あなたはドラマーですね。私たちは友達だ」午後、総理官邸で高市総理と面会した5人組の男性たち