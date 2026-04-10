ＪＲ６社は１０日、ゴールデンウィーク（ＧＷ）期間（２４日〜５月６日）の新幹線・在来線の指定席予約状況を発表した。後半に５連休もあり、４月９日時点の予約数は３３６万席で前年比１１％増だった。予約可能な席数は１３７８万席。ピークは下りが５連休初日の５月２日で、午前中は東京駅発の東北、秋田、山形、北陸の各新幹線がほぼ満席という。上りは５日から６日にかけて混雑が続くとみられる。