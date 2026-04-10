厚生労働省厚生労働省は10日、都道府県が市区町村から集める国民健康保険（国保）の納付金を過少に算定するミスがあったと発表した。一部の都道府県で資金不足になる可能性があり、補填する方法を検討する。法改正により算定システムを改修すべきだったが、厚労省が依頼し忘れていた。厚労省は具体的な影響額を明らかにしていないものの「2026年度給付費の約0.5％」としており、計数百億円規模に上る可能性がある。厚労省は