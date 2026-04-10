「味ぽん」味のポップコーンがあるらしい……。そんなウワサをインターネットで見かけました。その名は、「ポップコーン 味ぽん味」。東宝が展開している映画館「TOHOシネマズ」と、ミツカンのコラボ商品で、全国のTOHOシネマズ・73劇場でのみ販売されているのだそうです。「ポップコーン 味ぽん味」味ぽんらしさである「かんきつ果汁・醸造酢・しょうゆがひとつになった他では味わえない絶妙な風味」を再現しているのこと。筆者は