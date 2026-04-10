さくら事務所は4月7日、「中古戸建てホームインスペクション築年帯別不具合指摘率」を発表した。2025年1月〜12月の期間に同社が実施した中古戸建てホームインスペクション1,060件における主要5項目の不具合指摘率を集計した。2025年に当社で実施した中古戸建てホームインスペクションの築年帯別不具合指摘率主要5項目とは、「雨漏り」「シロアリ」「傾き」「腐食」「水漏れ」。雨漏りは築11年から増加する傾向にあり、築11年以降は