男女の恋愛や人間関係の悩みを、心理学や行動科学などの知見から解説した書籍『LOVE SCIENCE 男女の問題が一瞬で解決する100の科学的メソッド』（土橋優樹／KADOKAWA）。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、近年SNSでも話題となった「パーカーおじさん論争」を切り口に、年齢と服装のミスマッチが第一印象や信頼感に与える影響について解説します。服装は単なる好みの問題ではなく、能力や誠実さの評価にも直結するといわれてい