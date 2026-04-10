ユウクリが運営する調査機関「クリエイターワークス研究所」は3月26日、「2026年度版 美術系学生 就職活動 実態調査報告」を発表した。同調査は2025年12月〜2026年1月、全国の美術系・芸術系・工業系・情報系大学生271名を対象に実施した。就職観「就職観」について尋ねたところ、最も高かったのは「収入重視」(43.9%)だった。25卒では21.1%だったが、26卒では22.8ポイント増となっている。25年卒では1位だった「人のためになる仕