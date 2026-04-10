ジョルダンは、システム ディが提供する学校事務トータルシステム「Campus Plan」の旅費精算機能に対し、4月より法人向け「乗換案内Biz」の提供を開始する。「乗換案内Biz」と「Campus Plan」が連携「乗換案内Biz」は、同社が提供するクラウドおよびイントラネットで利用できる法人向けの乗換案内。「Campus Plan」は、システム ディが提供する学校業務を包括的に支えるオールインワンシステムで、最新バージョンでは予算執行サブ