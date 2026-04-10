アナンタラ・ホテル&リゾートは4月16日〜19日、「第1回アナンタラ・コンコルソ・ローマ」を、イタリア・ローマで開催する。アナンタラ・コンコルソ・ローマ 2026 出展車両一部「アナンタラ・コンコルソ・ローマ」とは、1960年以来、ローマ中心部で初となるコンコルソで、歴史的なイタリア車70台が一堂に会するイベント。アナンタラ・ホテル&リゾートが主催し、UBSをプレゼンティングパートナーに迎えて、アナンタラ・パラ