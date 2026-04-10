日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限7700(7670) 9月限16(16) TOPIX先物 6月限8411(8411) 9月限 1( 1) 日経225ミニ 5月限2934(293