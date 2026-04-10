ABEMA「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』〜今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP〜」が12日(9:00〜)に配信される。「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』〜今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP〜」○『今日好き』メンバーが“透視”に挑戦ABEMAは開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』を4月11日15時から12日22時にわたり配信。その中で、「『ナオキマンの都市伝説ワイ