第86回（12日／GI、阪神芝1600m）には、2歳女王スターアニス、チューリップ賞3着のアランカール、クイーンC勝ちのドリームコアなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ドリームコア」を取り上げる。 ■ドリームコア 昨年の勝ち馬と同じくクイーンSを制して臨むローテーションに、鞍上がルメ