日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万6000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 6( 6) 楽天証券 3( 3) 松井証券 2( 2) SBI証券 1( 1) ◯5万6500