日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万6000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 501( 401) モルガンMUFG証券 300( 300) ソシエテジェネラル証券67(67) BNPパリバ証券 623(23) JPモルガン