第86回（12日／GI、阪神芝1600m）には、2歳女王スターアニス、チューリップ賞3着のアランカール、クイーンC勝ちのドリームコアなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ギャラボーグ」を取り上げる。 ■ギャラボーグ 前走はコントロール不全で力を発揮できず、血統背景から気性の危うさが露呈した。今回は気