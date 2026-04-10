２０２６年のＧＷは暦の並びがよく５連休となります。さらに平日にも休暇を取ると、なんと１２連休になります！物価高・原油高の中でも旅行需要が高くなっているようです。その背景には日程の良さに加え、中東情勢の悪化による原油高で今後さらに旅費が上がる前に、楽しみたいという心理が働いたとみられます。