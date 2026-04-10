クリオマリアージュとEASEは4月24日〜26日、体験型マルシェ「Marche for wedding - Life Memories Edition -」を、目黒studio EASE(東京都品川区)にて開催する。有料フォトブースソロ撮影期間中は、結婚式や七五三、家族の記念日といった「特別な日」のためのアイデアを見て、触れて、体験できる。初日の夜はレセプションパーティーとして、クラフトビールやワイン等のフリードリンクが提供される。2日目以降は、ドレスやタキシー