世界各国の核軍縮に向けた取り組みなどを調査・分析した「ひろしまレポート」が公表され、核軍縮を巡る状況は、悪化しているとの見方が示されました。「ひろしまレポート」は核軍縮や核不拡散、核セキュリティに関する各国の動向をまとめています。この1年で中国が核弾頭を推計で100発増やしたことや、イランが核兵器に転用できる濃縮ウランを3200キロ増やしたことなどを受け、世界全体での核軍縮は後退していると