大村市は10日、33件の上下水道料金、計３万円あまりの口座振替を誤って行い、予定より2か月早く徴収したと発表しました。 対象者には今後連絡を行い、17日までに還付処理を行うということです。 大村市上下水道局によりますと、誤って予定日より早く引き落としを行ったのは33件、計3万1391円です。 市が料金徴収を委託している企業が、本来5月27日に引き落とす上下水道料金の一部を、誤って3月27日に引き落としていました。