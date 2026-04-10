リーベルホテル大阪は5月15日〜7月16日、館内の「Cafe & Bar LIBER」にて「Citrus & Melon Fair」を開催する。Citrus & Melon Soleil Afternoon Tea 〜陽光あふれる初夏のプレシャスタイム〜期間中は、レモンやオレンジなどの柑橘類とメロンを主役に、爽やかな初夏の味覚を詰め込んだアフタヌーンティーやパフェ、ジェラートを提供する。アフタヌーンティー(コーヒー・紅茶付き5,000円、カクテル1種付き5,800円)には、