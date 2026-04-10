菜花の里が運営する「房総・村の駅」は4月9日から、開店8周年を記念し「8周年祭」を開始した。4月29日まで実施する。房総・村の駅 八周年祭期間中は千葉産素材を活かした体験型イベントを多数開催する。市川トマトの積み上げ勝負(4月11日)や、人気商品「黒平まんじゅう」を獲得できるわなげ(4月12日、19日)など、家族で楽しめる催しを連日実施する。市川トマトお皿ツムツム ※画像はイメージミニバケツにバランスよく野菜を積み上