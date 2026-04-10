リーフは4月9日〜5月24日、「つくば牡丹園」(茨城県つくば市)を期間限定でオープンする。シャクヤク・スカーレットオハラ(4月末〜5月初旬)期間中は、約2万坪の里山に、牡丹とシャクヤク計800種類・6万株を植栽し、リレー形式で美しい花を咲かせる。育てるのが難しいとされる牡丹・シャクヤクだが、園長の関浩一氏が土作りに30年を捧げ、農学博士として開発した独自の発酵技術により、化学農薬に頼らない豊かな自然環境を維持してい