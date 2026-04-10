BICO・GHIは4月6日、アニメ『UFO戦士ダイアポロン』の放送開始50周年を記念し、「金きゃらじゃぱん」にて純金およびシルバー製商品を発売した。【受注生産・限定100体】UFO戦士ダイアポロン純金立像1g目玉となるのは、職人技が光る「UFO戦士ダイアポロン 純金立像 1g」(9万9,000円)。全高約1cmという極小サイズながら、1/1万2,000スケールでダイアポロンの勇姿を精密に再現した。限定100体、完全受注生産となる。【受注生産・限定1