ここ数日、全国で桜の倒木が相次いでいます。 熊本市でも4月10日の朝に確認されました。 記者「熊本市内では、4月10日の未明から朝にかけて、最大瞬間風速17mほどの強い風を観測しています。その影響か、こちらにあった桜の木が根元から折れたということです」 熊本市南区城南町にある、城南図書館のすぐそばです。 そこにある桜の木のうち、1本が4月10日の朝、根元から折れているのが確認されました。 まだ桜の花がついてい