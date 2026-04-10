京都府南丹市で小学6年の男子児童が行方不明となって19日目。10日の捜索では、シャベルも使って地面が掘られました。新たな手がかりはあったのでしょうか。 南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）は、3月23日に父親の車で学校のそばまで送り届けられたあと、行方不明になっています。 通学用かばん以外に有力な手がかりは見つかっておらず、警察は10日も約50人態勢で市内全域を捜索しました。 9日に捜索が行われた