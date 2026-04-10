俳優の安田成美が10日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武に絵を描いてもらったという、愛用バッグを披露した。【写真】「木梨ファミリーのお名前が」「愛情たっぷり」夫・木梨が絵を描いた“世界に1つだけ”の愛用バッグ安田は、11日より岡山でスタートする夫・木梨の展覧会『「木梨憲武展−TOUCH」SERENDIPITY−意味ある偶然』の設営に同行したことを報告（※木梨にとって3度目の全国巡回