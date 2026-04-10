淡路観光開発公社が運営する観光複合施設「淡路島タコステ」は4月7日から、「海鮮バーベキュー」の提供を開始した。同時に本館フードコートメニューを大幅にリニューアルした。海鮮BBQ淡路島ならではの新鮮な魚介をその場で焼く浜焼きスタイルで提供する。最大の魅力は、刺身でも食べられるほど新鮮なアワビを"生きたまま網焼き"で味わえる点。サザエやはまぐり、たこ・いかなど、地元ならではの素材を堪能できる。機材の準備や片