先天性疾患による低身長というハンディキャップがありながら、大人びた明るいキャラクターが人気のりおなちゃん（9）。【映像】りおなちゃん、初めて膝立ちした様子9日に母親がInstagramのストーリーズを更新し、リハビリをしているりおなちゃんの様子を公開した。2022年5月に受けた背骨の手術の影響で胸から下が麻痺し、歩けなくなってしまったりおなちゃん。母親が更新しているInstagramでは、歩行訓練具を使って歩く練