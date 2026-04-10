政府は１０日、ゲノム編集技術などを使って受精卵（胚）の遺伝情報を改変した「ゲノム編集ベビー」を誕生させることを禁止する、ゲノム編集胚規制法案を閣議決定した。今国会での成立を目指す。ゲノム編集は、狙った遺伝子を効率良く改変することができる。受精卵の遺伝子を改変することで、遺伝性の病気を予防できる可能性がある一方、親が子どもに体の特徴や能力などの特性を持たせる恐れがある。また、子どもに予想外の影響