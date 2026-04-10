金澤烏骨鶏の里は4月1日から、通販サイトにて「烏骨鶏の母の日ギフト」の販売を開始した。5月6日11時00分頃まで取り扱う。烏骨鶏の母の日ギフト同商品は、7〜10日に1個しか産まれない希少で栄養価の高い烏骨鶏卵を贅沢に使用した看板商品の「烏骨鶏かすていら」に、感謝を表すカーネーションの焼印をあしらった期間限定商品。箱も母の日専用の特別デザインとした。カステラ単品のほか、プリンやバームクーヘンとのセットなど全4種