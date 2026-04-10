作詞家秋元康氏（67）が、9日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。ラジオパーソナリティーへの思い入れを語った。放送では南こうせつ（77）とともに昭和の音楽を振り返った。秋元氏は「僕は長男なので、兄貴も姉貴もいないので、深夜放送のパーソナリティーが兄貴とか姉貴だった。だから文化放送でいうと、落合恵子さん、バックミュージックはもちろんこうせつさんのも聞きましたし、林美雄さんとか