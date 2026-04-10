HRソリューションズとシンクロ・フードは3月18日、採用管理システム「リクオプ」および雇用管理システム「ハイソル」と、飲食業界専門の求人サイト「求人飲食店ドットコム」のシステム連携を開始した。求人飲食店ドットコム×リクオプ連携イメージリクオプとハイソルは、外食や小売など幅広い業界で年間900万件以上の応募を扱う実績を持つクラウドサービス。求人飲食店ドットコムは、7万3,000店以上の掲載実績を誇る業界屈指のプラ