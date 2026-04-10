4月10日までに、元AKB48の小嶋陽菜が自身のInstagramを更新。プライベートショットを掲載し、その姿が話題となっている。小嶋は、数日に分けて宮古島を訪れたことを報告する投稿をアップ。4月7日には、《宮古島はやさしい色に囲まれてた》《ベビーブルーのワンピースがぴったり》と、淡いブルーのロングワンピースを着用したショットを掲載した。「それだけではなく別の投稿では、鮮やかなピンクの花が咲く場所で、花柄の白い