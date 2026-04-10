なぜタイトルは『ジョン万』なのか――。制作統括の家冨未央氏が明かしたのは、主人公・中濱万次郎が生き抜いた“二つの世界”を象徴するタイトルの由来。「ジョン」という英語名と、日本名である「万次郎」の「万」を掛け合わせたその名に込められた思いとは。制作統括・家冨未央氏2028年に放送されるNHKの大河ドラマ『ジョン万』の制作・主演発表会見が行われ、主演の山崎賢人、脚本の藤本有紀氏、制作統括の家冨未央氏が出席。