BALLISTIK BOYZ・砂田将宏の地上波初主演ドラマの台本が流出した――!?日本テレビは、現実とフィクションを横断しながら物語の参加者となる体験型エンターテインメント・ARG(代替現実ゲーム)の新ブランド「Minibreak.」を立ち上げた。第1弾として、29日(25:35〜 ※関東ローカル)に放送されるドラマ『AIに話しすぎた男』と連動するARG『流出したドラマ台本』を展開する。 『流出したドラマ台本』「Minibreak.」は、日常に潜む“小さ