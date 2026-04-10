起業志願者が投資家に事業をプレゼンするYouTube番組『令和の虎』。数多くの志願者たちが事業計画に容赦なくダメ出しをされる一方、“あともう一歩”というところで出資にたどり着けなかった者もいる。出資される人と、されない人は何が違うのか。本記事では『令和の虎』チャンネルの創設メンバー・竹内亢一氏に、番組の舞台裏や、虎たちが志願者を見極める視点について話を聞く。たった一言で、空気が一変することがある『令和の