4月19日より東映特撮ファンクラブ(TTFC)にて配信する、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』スピンオフ作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』に関連して、同作に『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の主人公たちが登場、そしてメッセージ動画が到着。また、4月12日配信の「全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会」1回戦第4試合では、『ポーラー・ビギニング』より一足早く「先代ゴジュウジャー」たちが