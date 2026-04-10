鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第1話が9日深夜に放送され、主人公・春日（鈴木）に契約を迫る“仲村さん”をあのが怪演。ネット上には「凄ぇわ引き込まれる」「最強」「ハマり役すぎる」などの反響が巻き起こった。【写真】仲村さん（あの）、春日（鈴木福）を押し倒す第1話場面カット本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修