村の駅は4月11日〜12日、新東名NEOPASA駿河湾沼津SAの開業14周年を記念し、「14周年祭」を開催する。新東名NEOPASA沼津SA14周年祭2日間は、日頃の感謝を込めて、見て、食べて、体験できる多彩なイベントを展開する。目玉となる「まぐろの解体ショー」(4月11日 11時/上り線沼津・村の駅内、4月12日 14時/下り線伊豆・村の駅内)では、解体されたばかりの頭、カマ、中落ちの限定販売に加え、柵販売やできたての絶品海鮮丼も提供す