L’Arc-en-Cielが、ライヴ映像作品『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』を7月16日にリリースすることを発表した。本ツアーは、これまでにライヴで披露する機会が少なかったレア曲に光を当てるという挑戦的なツアーでtetsuyaが総合演出を手がけており、いよいよ2年越しで作品化される。本作では、2024年4月7日さいたまスーパーアリーナ公演の全曲が完全収録され、FC限定盤、Blu-ray通常盤、DVD通常盤の3形態でリリースされる。FC限定盤