日曜劇場『ＧＩＦＴ』のサイドストーリー『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』が、4月12日よりU-NEXTにて独占配信されることが決定。本田響矢が主演を務め、『ＧＩＦＴ』から杢代和人、八村倫太郎が続投するほか、オリジナルキャストとして森香澄の出演も発表された。【写真】金髪がかわいい森香澄の場面写真本作は、車いすヤンキーの青年・朝谷圭二郎（本田）と、ヤンキー仲間の沖平颯斗（杢代）の友情を、元ヤンの幼なじ